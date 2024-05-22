استجابه لشكاوى المواطنين.. إزالة مخالفات بناء وتعديات على أراض زراعية بالبدرشين

تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوي المواطنين، الخاصة بوجود حالات بناء مخالف وتعديات علي الأراضي الزراعية، بمنطقة حوض السنابسة بجوار مزلقان السكة الحديد اتجاه منشية دهشورعلى مصرف اللبينى بمركز ومدينة البدرشين.

وقد كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مركز البدرشين بفحص الشكوي والتعامل الفوري معها.

حيث قامت محافظة الجيزة من خلال مركز البدرشين بإزالة مخالفات البناء والتعديات علي الأراضي الزراعية، والتي بلغت ٢ قيراط وتنوعت ما بين مباني بالبلوك الابيض وأسوار مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وجاري المتابعه لعدم تكرار المخالفة.