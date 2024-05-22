بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات اليوم الأربعاء 22 مايو 2024

مرحبًا بكم على موقع “البوابة نيوز”، حيث نقدم لكم نشرتنا الإخبارية لنلقي الضوء على آخر الأحداث والمستجدات في مصر.

في هذه النشرة، سنرافقكم في جولة محلية تتخللها الأحداث المهمة التي شهدتها محافظاتنا خلال الفترة الأخيرة.

نبدأ بأخبار جامعة المنيا حيث افتتح المهرجان الكشفي السادس تحت شعار "سيناء في القلب"، لنتعرف بعدها على حادثة قتل مأساوية وقعت في القليوبية، تليها زيارة وفد ألماني لشمال سيناء لدعم الأطفال الفلسطينيين المصابين. ولا يمكننا نسيان تكريم الأبطال في سوهاج وتوجيه التعويضات لأسر ضحايا حادث معدية بالمنوفية. وفي إطار الرياضة، نسلط الضوء على نجاحات لوميناريو في بطولة الدراجات الوطنية.

وفي ختام النشرة، نعلن سويًا عن نتائج الشهادة الإعدادية لعام 2024 في بورسعيد، لنشارك الفرحة مع طلابنا وأهاليهم.

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افتتاح المهرجان الكشفي السادس في جامعة المنيا تحت شعار "سيناء في القلب

جريمة قتل مروعة: امرأة تفارق الحياة على يد شقيقها في القليوبية

دعم دولي للأطفال الفلسطينيين: وفد ألماني يزور شمال سيناء لدعم العلاج

تكريم الأبطال: 37 لاعبًا يحصدون الميداليات في سوهاج لإنجازاتهم الرياضية

تضامن مع أسر الضحايا: تخصيص تعويضات لضحايا حادث معدية أبو غالب بالمنوفية

تألق الشباب في الرياضة: نجاحات لوميناريو في بطولة الدراجات الوطنية

وداع أسطورة: وفاة أقدم محفظ للقرآن الكريم في كفر الشيخ عن عمر يناهز 93 عامًا

إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2024 في بورسعيد: فرحة الطلاب وأهاليهم