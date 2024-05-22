القصير والزعابي يبحثان سبل دعم الأمن الغذائي العربي

التقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع د. عبيد سيف حمد الزعابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار، على هامش مشاركته في اجتماعات الهيئات والمؤسسات المالية اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة.

وبحث معه سبل تعزيز دور الهيئة في دعم منظومة الامن الغذائي العربي وفي بداية اللقاء اكد وزير الزراعة على اهمية زيادة حجم استثمارات الهيئة في مصر في ضوء المناخ الاستثماري الجاذب الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية حاليا، حيث يعد القطاع الزراعي من القطاعات الاقتصادية الرائدة وهو الضمانة للامن الغذائي ويعد من اكثر القطاعات امتصاصا للصدمات.

من جهته أكد رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي على اهتمامه بزيادة عدد المشروعات الزراعية في جمهورية مصر العربية من خلال التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي وقطاعاتها المختلفة لما يحتويه هذا القطاع الهام من فرص وفي ظل ما توليه الحكومة المصرية من تيسيرات وتشجيع للاستثمارات في هذا المجال.

وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد ترأس اليوم جلسة مجلس محافظي الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي عقدت خلال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات والمؤسسات المالية العربية لعام 2024 بحضور د مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نيابة عن فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

يذكر أن الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تضم في عضويتها ٢١ دولة عربية وتقوم بتنفيذ عدد من المشروعات بالقطاع الزراعي في مصر وتسهم الهيئة في راس مال هذه المشروعات بنسب مختلفة.