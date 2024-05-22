الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تستدعي سفيريها بالنرويج وأيرلندا

استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات فورية، وذلك بالتزامن مع إعلان أوسلو ودبلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وقال كاتس -في بيان نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني - "أبعث برسالة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج، أن إسرائيل لن تترك هذا الأمر يمر بهدوء".. مشيرا إلى أنه سيفعل الشيء نفسه إذا انتهجت أسبانيا المسار ذاته.

