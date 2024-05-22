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الأربعاء 22 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الاعتراف بفلسطين.. إسرائيل تستدعي سفيريها بالنرويج وأيرلندا

وزير الخارجية الإسرائيلي
وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس
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استدعى وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، سفيري إسرائيل في أيرلندا والنرويج لإجراء مشاورات فورية، وذلك بالتزامن مع إعلان أوسلو ودبلن الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وقال كاتس -في بيان نقلته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني - "أبعث برسالة لا لبس فيها إلى أيرلندا والنرويج، أن إسرائيل لن تترك هذا الأمر يمر بهدوء".. مشيرا إلى أنه سيفعل الشيء نفسه إذا انتهجت أسبانيا المسار ذاته.
 

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