وزير التعليم يناقش التوسع بمدارس "IB"

التقى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على هامش فعاليات المنتدى العالمي للتعليم بلندنبالفريق التنفيذي للبكالوريا الدولية (IB)، والذي ضم أولى بيكا هيتونين المدير العام للبكالوريا الدولية (IB)، وهيف بنايان المدير العالمي لتطوير الأعمال بالبكالوريا الدولية (IB)، وجان كريستوف غوريس رئيس قسم التنمية في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط؛ حيث استهدف اللقاء بحث سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر.

وأكد الوزير، أن وزارة التربية والتعليم المصرية حريصة على دعم تقديم هذه النوعية من التعليم في مصر على أعلى مستوى، موضحا أن شهادة البكالوريا الدولية (IB)، واحدة من الشهادات القوية التي تحظى بثقة كبيرة في مصر.

كما أكد الوزير، أهمية التعاون الاستراتيجي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية وبين البكالوريا الدولية من أجل تحقيق الاستفادة المثلى للطلاب والمدارس المصرية، مؤكدا أهمية توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين البكالوريا الدولية؛ من أجل تيسير عمل المدارس التي تعمل بنظام البكالوريا الدولية في مصر.

وشهد الاجتماع، مناقشة البنود الخاصة ببروتوكول اتفاقية التوسع بمدارس (IB) والمراحل اللازمة لها، ومناقشة تعزيز سبل التعاون من أجل تيسير تنفيذ برامج البكالوريا الدولية في مصر.