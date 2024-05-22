"الخارجية الروسية": العلاقات بين موسكو وباريس تمر بأزمة عميقة

أكد مدير الدائرة الأوروبية الأولى بوزارة الخارجية الروسية أرتيم ستودنيكوف، اليوم الأربعاء، أن العلاقات بين روسيا وفرنسا تمر بأزمة عميقة للغاية، ومن الصعب مقارنتها بفترة الحرب الباردة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن ستودنيكوف، قوله: إن "توتر العلاقات بين البلدين ليس فقط على مستوى المجالين السياسي والاقتصادي بل في مجال الثقافة والتعليم والرياضة، وهي مجالات محظورة بمبادرة من الجانب الفرنسي".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد صرح - نهاية فبراير الماضي - بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع مع أوكرانيا، مشددا على أن باريس ليس لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف.

وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، على أن أية شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

