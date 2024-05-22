رئيس جامعة دمياط يفتتح المعرض الفني لقسم الترميم بكلية الآثار

افتتح الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعةدمياط اليوم 21 مايو 2024 المعرض الفني لمنتجات قسم الترميم بكلية الآثار بحضور الأستاذ الدكتور المتولى مصطفى سليم عميد كلية الزراعة ، و الدكتور محمدعبدالحميد شهاب أمين عام الجامعة ، والأستاذ الدكتور يسر عز الرجال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والأستاذ الدكتور نبيل مبروك وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والأستاذ الدكتور محمد عبد البر رئيس قسم الترميم ، وعدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية ، وطلبة وطالبات الكلية.

وخلال تفقد رئيس الجامعة للأعمال الفنية أعرب عن فخره بما شاهده من أعمال الطلاب الإبداعية وبمستوى الأعمال الفنية التي تتسم بروح الفن والإبداع مؤكداً على أهمية استثمار الطاقات والمواهب والإبداعات الفنية لطلاب الجامعة .

من جانبها أوضحت الأستاذ الدكتور يسر عز الرجال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بأن المعرض يضم الأعمال الفنية للطلاب والتى من بينها لوحات فنية زيتية منفذة على قماش وحوامل خشبية وأيضاً لوحات أخرى تعبر عن الطابع التجريدى الذى يغلب عليه سمة التقادم " المقلدة" ، لافتة إلى أن المعرض يضم أيضاً بعض الأعمال من المشغولات الخشبية المنفذة بالحفر البارز والغائر ، وأخرى لنماذج على الخشب ، إضافة إلى أعمال للزخرفة الإسلامية والمزايكو ، فضلاً عن أعمال لقطاع النسيج والمشغولات .