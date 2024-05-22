حملة ترامب تحذف فيديو يشير إلى الرايخ الموحد

حذفت حملة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، مقطع فيديو نُشر على حساب الرئيس السابق «تروث سوشال»، والذي أشار إلى «الرايخ الموحد».

ولخّص المقطع، الذي تبلغ مدته 30 ثانية، رؤية للولايات المتحدة في عهد ترامب، من خلال عناوين رئيسية منمّقة، استخدم أحدها مصطلح يرتبط غالبا بألمانيا النازية.

وظهرت الرسالة على حساب ترمب، يوم الاثنين، وجرى حذفها في اليوم التالي، وفق ما أوردت وسائل إعلام أمريكية.

وردّا على الفيديو، اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن سَلَفه ومُنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية المقبلة ترامب باستخدام الخطاب النازي، بعد نشر مقطع فيديو يشير إلى «الرايخ الموحد». وقال بايدن، في مقطع فيديو لحملته نُشر الثلاثاء، إن ترامب يستخدم «لغة هتلر، وليس لغة أمريكا».

وفي المقطع القصير، يحمل بايدن هاتف في يده، مشيرا إلى فيديو ترمب ويقول: «هل هذا على حسابه الرسمي؟ أمر عجيب».