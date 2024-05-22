الشهادة الإعدادية 2024.. مدير "تعليم القاهرة" يتفقد لجان امتحان الهندسة

تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، ختام امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

كما تابع “موسى”، منذ فجر اليوم استلام الأوراق الامتحانية من المطبعة السرية وتسليمها للادارات التعليمية ومتابعتها حتى وصولها ليد الطلاب.

وتفقد وكيل الوزارة سير لجنة مدرسة السلام الإعدادية بنين التابعة لإدارة الوايلى التعليمية والتى تضم ( ٣٠٣) طالباً على ( ١٥ ) لجنة، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحان بمادة الهندسة.

وشدد مدير المديرية على الإلتزام بكافة التعليمات و القواعد المنظمة للعملية الإمتحانية حرصاً على مصلحة الجميع .

وشدد، على الانضباط الكامل مع ضبط النفس لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.