جامعة حلوان الأهلية تعلن مصروفات كلياتها للعام الجامعي الجديد

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، مصروفات كلياتها للعام الجامعي 2024/ 2025 بالجنيه المصرى، وذلك تحت رعاية لدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وجاءت المصروفات كالتالى:

1-كلية طب الأسنـان 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيها).

2-كلية العلاج الطبيعي 100,000 (مائة ألف جنيها).

3-كلية الهندسة 70,000 (سبعون ألف جنيها).

4-كلية العلوم 50,000 (خمسون ألف جنيها).

5-كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60,000 (ستون ألف جنيها).

6-كلية الفنون والفنون التطبيقية 60,000 (ستون ألف جنيها).

7-كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 75,000 (خمسة وسبعون ألف جنيها).

8-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 45,000 (خمسة وأربعون ألف جنيها).

يذكر أن الجامعة كانت قد وضعت عدد من الشروط والضوابط للالتحاق بها كالتالي:

١- التسجيل يتم إلكترونياً وذلك بداية الأحد الموافق ١٢/ ٥/ ٢٠٢٤.

٢- التسجيل يكون على البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان - كلية الهندسة – كلية العلاج الطبيعي – كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – كلية الفنون والفنون التطبيقية - كلية العلوم – كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

٣- التسجيل سيكون في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة.

٤- الجامعة ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء.

٥- التقديم سيكون إلكترونيا فقط .