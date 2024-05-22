جامعة حلوان الأهلية تعلن مصروفات كلياتها للعام الجامعي الجديد

أعلنت جامعة حلوان الأهلية، مصروفات كلياتها للعام الجامعي 2024/ 2025 بالجنيه المصرى، وذلك تحت رعاية لدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وجاءت المصروفات كالتالى:
1-كلية طب الأسنـان 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيها).
2-كلية العلاج الطبيعي 100,000 (مائة ألف جنيها).
3-كلية الهندسة 70,000 (سبعون ألف جنيها).
4-كلية العلوم 50,000 (خمسون ألف جنيها).
5-كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60,000 (ستون ألف جنيها).
6-كلية الفنون والفنون التطبيقية 60,000 (ستون ألف جنيها).
7-كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 75,000 (خمسة وسبعون ألف جنيها).
8-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 45,000 (خمسة وأربعون ألف جنيها).
يذكر أن الجامعة كانت قد وضعت عدد من الشروط والضوابط للالتحاق بها كالتالي:
١- التسجيل يتم إلكترونياً وذلك بداية الأحد الموافق ١٢/ ٥/ ٢٠٢٤.
٢- التسجيل يكون على البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان - كلية الهندسة – كلية العلاج الطبيعي – كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – كلية الفنون والفنون التطبيقية - كلية العلوم – كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
٣- التسجيل سيكون في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة.
٤- الجامعة ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء.
٥- التقديم سيكون إلكترونيا فقط .