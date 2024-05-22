ads
الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة حلوان الأهلية تعلن مصروفات كلياتها للعام الجامعي الجديد

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت  جامعة حلوان الأهلية، مصروفات كلياتها للعام الجامعي 2024/ 2025 بالجنيه المصرى، وذلك تحت رعاية لدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة وجاءت المصروفات كالتالى:

1-كلية طب الأسنـان 120,000 (مائة وعشرون ألف جنيها).

2-كلية العلاج الطبيعي 100,000 (مائة ألف جنيها).

3-كلية الهندسة 70,000 (سبعون ألف جنيها).

4-كلية العلوم 50,000 (خمسون ألف جنيها).

5-كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال 60,000 (ستون ألف جنيها).

6-كلية الفنون والفنون التطبيقية 60,000 (ستون ألف جنيها).

7-كلية علـــوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات 75,000 (خمسة وسبعون ألف جنيها).

8-كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية 45,000 (خمسة وأربعون ألف جنيها).

يذكر أن الجامعة كانت قد وضعت عدد من الشروط والضوابط للالتحاق بها  كالتالي: 

١- التسجيل يتم إلكترونياً وذلك بداية الأحد الموافق ١٢/ ٥/ ٢٠٢٤.

٢- التسجيل يكون على البرامج الدراسية بجميع كليات الجامعة وهي: كلية طب الأسنان - كلية الهندسة – كلية العلاج الطبيعي – كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات – كلية الفنون والفنون التطبيقية - كلية العلوم – كلية العلوم الإنسانية والتجارة وإدارة الأعمال – كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.

٣- التسجيل سيكون في ضوء الحد الأدنى الخاص بكل سنة من السنوات وفقاً لسنة حصول الطالب على الشهادة.

٤- الجامعة ليس لها مكاتب تعليمية أو وسطاء.

٥- التقديم سيكون إلكترونيا فقط .

جامعة حلوان الاهلية مصروفات 2024 2025 طب الأسنان كلية العلاج الطبيعى كلية الهندسة