عزت إبراهيم: رحلة «سوليفان» للمنطقة فاشلة بامتياز.. والتدخل الأمريكي «عبثي»

أكد الكاتب الصحفي عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن رحلة جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي إلى المنطقة هي رحلة فاشلة بامتياز؛ لأنه ذهب ليستمع للإسرائيليين وقدموا له خطط للتوسع في رفح الفلسطينية وقدموا له خطط مد العملية في غزة لأكثر من 6 شهور، وأن يكون هناك عمليات مباشرة في أكتوبر المقبل وعمليات قتالية داخل القطاع.

وأوضح «إبراهيم» في لقاء مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا نعول على التدخل الأمريكي؛ لأنه أصبح أمر عبثي ويتم مسئولون من أمريكا ولا تظهر نتائج، مشددًا على أن الاهتمام بالحادث الإيراني في صالح نتنياهو، ولابد أن نعود سريعًا للتركيز على غزة لأن ما يحدث في منتهى الخطورة.

وأشار رئيس تحرير الأهرام ويكلي وعضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إلى أنه لا يرى أن هناك انقسام واختلاف في المواقف بين القادة في إسرائيل ولكن هناك فقط تنويع على نغمة واحدة.