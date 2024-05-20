الأربعاء.. العرض المسرحي “فرحة” على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون

تشهد أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة خلال الساعات القليله القادمة انطلاق اضخم عمل فنى يناقش ويطرح قضية دمج وتمكين ابنائنا من ذوى الهمم فسوف يقدم المعهد العالى لفنون الطفل عرض العرائس "فرحه" وذلك يوم الاربعاء القادم الموافق 22 مايو على مسرح نهاد صليحه فى تمام الساعه الثامنه مساء.

وتدور أحداث "فرحة" حول طفله تعانى من متلازمة داون وتتعرض للعديد من المضايقات من قبل بعض زملائها مما يدفعها لعدم الذهاب للمدرسه ولكن بدعم والديها وتشجيع المدرسين لها ولموهبتها الفنيه تستطيع ان تندمج مع زملائها فى المدرسة والمجتمع واظهار موهبتها وتميزها للآخرين.

"فرحة" فكرة الدكتور غادة جبارة رئيس اكاديمية الفنون ، تأليف واشعار هجرة الصاوى ، تأليف موسيقى الاستاذ الدكتور طارق مهران ، تصميم عرائس هاجر مسعود ، تنفيذ عرائس هبه بسيونى ، تصميم ديكوراميرة عادل – سماح نبيل ، اخراج اذاعى عمرو عبده واخراج رضوى رشاد.

صرح الدكتور حسام محسب عميد المعهد العالى لفنون الطفل والمشرف العام على العرض ان " فرحة " هى فكرة الدكتورة غادة جبارة التى منذ ان تولت رئاسة الاكاديمية وهى تعنى بملفين هامين ذوى الهمم ودمجهم بشكل صحى داخل المجتمع و ملف جودة التعليم واضاف ان عرض " فرحه " يخدم هذين الملفين فهو يعكس صورة واقعيه لحرص الاكاديميه على دمج ابنائها من ذوى الهمم داخل المجتمع و مشاركتهم بشكل فعال فى العروض والمهرجانات واضاف ان بطلة العرض وصاحبه الشخصية الرئيسية " فرحة " هى الطالبه نيرة عصام من المعهد العالى لموسيقى الكونسيرفاتوار وهى واحدة من ابنائنا من ذوى الاحتياجات الخاصه التى تفخر الاكاديميه بضمهم اليها.

على جانب اخر صرحت رضوى رشاد مخرجة العرض ان " فرحة " يتناول قضيه انسانيه هامه يعانى منها كل بيت مصرى به طفل من ذوى الاحتياجات الخاصه واضافت ان الاستاذ الدكتورة غادة جبارة كانت حريصه منذ بداية هذا المشروع على تذليل كافة العقبات حتى يرى العرض النور واشارت ان العرض سوف يكون نقطه انطلاق للعروسة " فرحة " التى نتمنى ان تصبح ايقونه لذوى الهمم وخير ممثل لهم .

أعربت " جبارة " عن سعادتها بقرب ظهور العمل الى النور واشارت ان " فرحة " كانت مجرد فكرة وكنا نجد صعوبه كبيرة فى تنفيذها فهى اول عروسه للاطفال من ذوى الاحتياجات الخاصه لذلك فقد استغرق صنعها وتعديلها الكثير من الوقت واضافت ان تسميتها " فرحة " هو بسبب حالة البهجه والسعادة التى كانت تتملك كل فريق العمل بهذا المشروع منذ بدايه العمل به واوضحت ان تجسيد الطالبه نيره عصام لشخصيه " فرحة " كان بهدف تميكنهم وتقديم الدعم الكامل لهم مما يضمن لهم حياه كريمه وفرص متكافئة فهم كنز هذا الوطن .