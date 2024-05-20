نجم ليفركوزن.. فيرتز يتوج بجائزة أفضل لاعب بالدوري الألماني

توجّ النجم الألماني الشاب فلوريان فيرتز، لاعب باير ليفركوزن، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا" لموسم 2023-2024، وذلك بعد أدائه المُبهر وإسهاماته في قيادة فريقه لتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه.

ويُعدّ تتويج فيرتز بهذه الجائزة إنجازًا تاريخيًا له ولنادي باير ليفركوزن، الذي نجح في حصد لقب الدوري لأول مرة بعد موسم استثنائي لم يتعرض فيه لأي هزيمة.

قدم فيرتز موسمًا مُذهلًا مع ليفركوزن، حيث ساهم في 18 هدفًا خلال 47 مباراة، وبرز بشكل خاص في المباريات الحاسمة، مثل تسجيله ثلاثة أهداف كبديل في فوز فريقه 5-0 على فيردر بريمن، والتي حسمت لقب الدوري قبل خمس جولات من النهاية.

ولم يقتصر تألق فيرتز على الدوري المحلي، بل امتدّ إلى المستوى الدولي، حيث تمّ اختياره ضمن تشكيلة منتخب ألمانيا الأولية لبطولة أوروبا 2024، وسجل هدفًا في فوز ألمانيا 1-0 على فرنسا ودّيًا في مارس الماضي.

أثبت فيرتز أنه أحد أفضل المواهب الشابة في أوروبا، وحصد العديد من الجوائز والتكريمات خلال هذا الموسم، بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الشهر ثلاث مرات من قبل الدوري الألماني.

وجرى اختيار فيرتز لجائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني بناءً على تصويت الجماهير (40%) والأندية (30%) والنقّاد (30%).