انطلاق فعاليات ندوة "طالب جامعي – ذو قوام مثالي" بجامعة طنطا

انطلقت اليوم بجامعة طنطا فاعليات الندوة التثقيفية " طالب جامعي – ذو قوام مثالي" تحت رعاية وبحضور الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور مجدي وكوك المنسق العام للأنشطة الطلابية، والدكتور عمرو عبد المنعم المشرف العام على الادارة الطبية، وبحضور لفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطلاب.

حاضر بالندوة الدكتور حسام الصاوي رئيس قسم النفسية والعصبية بكلية الطب جامعة طنطا، والدكتورة نيلي شمس رئيس الجمعية المصرية للتغذية العلاجية والإرشاد الصحي واستشاري التغذية العلاجية، والدكتور جمال الشاعر الإعلامي والأديب ووكيل الهيئة الوطنية للإعلام سابقا، والدكتور رمضان عبد الرازق عضو اللجنة العليا للدعوة بالأزهر الشريف.

في بداية الندوة رحب الدكتور محمود ذكي بالحضور، معربا عن سعادته بتواجده وسط أبنائه الطلاب، مؤكداً أن فلسفة" الجمهورية الجديدة" تعتمد بشكل أساسي على بناء الانسان، من خلال العديد من المبادرات الرئاسية التي تهدف لتحقيق بناء للإنسان مشيراً إلى أن القوام السليم أحد أهم معايير الحياة الجيدة، موضحا أن الجامعة تهتم اهتماما بالغا بفكرة بناء الوعي المرتبط بالفكر المستنير، وتقبل الرأي والرأي الآخر وتأهيل الطلاب للتعامل مع الحياة ومتطلبات سوق العمل.

ودعا رئيس الجامعة أبنائه الطلاب إلى الاقتداء بالنماذج المتميزة باعتبارها قدوة حقيقة لهم، ليحذو حذوهم ويتعلموا منها منهجية التعامل مع الحياة، موجها الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه الندوة وظهورها بهذا الشكل اللائق.

أكد الدكتور محمد حسين على أهمية عقد الندوة اليوم للاهتمام بالصحة البدنية واللياقة الجسدية للطالب الجامعي، مشيراً إلى أن الشباب هم عماد الأمة وأمل المستقبل، وأن الطالب ذو القوام المثالي ليس مجرد صورة جمالية فقط بل رمز للصحة والنشاط والحيوية التي تنعكس على جميع جوانب الحياة الأكاديمية والاجتماعية، مضيفاً أن القوام المثالي لا يقتصر على المظهر الخارجي فقط بل يمتد ليشمل العناية بالتغذية السليمة، والنشاط البدني المنتظم، والنوم الجيد، والصحة النفسية المتوازنة، موجها الطلاب بأن يجعلوا هذه الندوة نقطة انطلاق نحو نمط حياة صحى ونشيط لتحسين جودة الحياة وتحقيق النجاح الأكاديمي.

خلال الندوة تم اجراء حوار مفتوح مع الطلاب حيث اجاب على استفساراتهم كل من الدكتورة نيلي شمس، الدكتور جمال الشاعر والدكتور رمضان عبد الرازق حول كيفية بناء طالب جامعي ذو قوام فكري وديني وأدبي وصحي ورياضي، وفى نهاية الندوة تم اعلان نتيجة مسابقة “طالب جامعي ذو قوام مثالي"، التي تنظمها الإدارة الطبية التابعة لقطاع شئون التعليم والطلاب بالتعاون مع الجمعية المصرية للتغذية والإرشاد الصحي، وتم تكريم الحاصلين على جائزة أفضل قوام مثالي، حيث حصل على المركز الأول الطالبة اروي مجدي الصعيدي، والمركز الثاني الطالبة اسراء محمد عبده، والمركز الثالث الطالبة داليا شريف صبري، والحاصلين على جائزة أفضل رواية، حيث حصلت على المركز الأول الطالبة نورهان الشهاوي، والمركز الثاني محمود اليماني.