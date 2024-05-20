جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بإنهاء حياة والد خطيبته بمساعدتها للمفتي

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات المنصورة اليوم الاثنين إحالة أوراق المتهم بالتخلص من والد خطيبته بمساعدتها، لرفضه زواجهما قبل إتمام ابنته السن القانونية، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 21 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد فؤاد الشافعي، وعضوية المستشارين خالد عبد الحميد عبد المؤمن، والمستشار الدكتور خالد الزناتي، والمستشار شعبان إبراهيم غالب، وذلك في القضية رقم 907 لسنة 2024 جنايات بلقاس، والمقيدة برقم 105 لسنة 2024 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار محمد قاسم، المحامي العام لنيابات شمال المنصورة الكلية، د قد أحال المتهم محمد "أ.م.أ" 20 عامًا، سائق "توك توك"، ومقيم بقرية أبو دشيشة التابعة لمركز بلقاس، للمحاكمة الجنائية، لأنه في يوم 18/1/2024 - بدائرة مركز بلقاس - محافظة الدقهلية، قتل المجني عليه أشرف السعيد عبد الحميد حسن، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض "سكين" استحصل عليه من ابنة المجني عليه، فاستدرجه إلى الجراج الخاص به، زاعمًا وجود عطل بدراجته النارية، وما إن ظفر به حتى استل السلاح الأبيض سالف البيان، مباغتًا إياه بعدة طعنات متوالية، فسقط قتيلًا، وقام بتغطيته بملاءات استحصل عليها أيضًا من ابنة المجني عليه، وقام بإلقائه بمياه البحر، قاصدًا من ذلك قتله، محدثًا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

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