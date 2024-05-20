علي ماهر يعلن تشكيل المصري أمام إنبي

أعلن علي ماهر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة إنبي والتى تنطلق بعد قليل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة ٢٤ من مسابقة الدوري

جاء تشكيل المصري كما يأتي:

حراسة المرمى : عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسين السيد

خط الوسط: امادو با، معتز زدام، سمير فكري، ميدو جابر، غيلاس قناوي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

تشكيل المصري.. ضمت قائمة البدلاء كلا من:

محمد شحاته، ومحمد طارق، وعمرو موسى، ويوسف الجوهري، وأحمد أشرف، وإسلام عطية، ومحمد الشامي، وصلاح محسن، وعبد الرحيم دغموم.