استقرار أسعار الحديد اليوم الإثنين 20 مايو

ثبتت أسعار الحديد اليوم الاثنين، وسجل سعر طن حديد عز بسوق مواد البناء عند 42031.82 جنيه، بعد ما سجل أمس الأحد ارتفاع بقيمة 1187 جنيها للطن.

بينما استقرت أسعار الحديد اليوم في المصانع والشركات الأخرى.

يرصد موقع "البوابة نيوز" آخر تحديثات لأسعار الحديد والأسمنت طبقا لبوابة الأسعار.

أسعار الحديد اليوم

سعر حديد عز اليوم

استقر حديد عز اليوم الاثنين بنحو 42031.82 جنيه للطن، بارتفاع بلغ: 1187.38 جنيه.

فيما استقرت أسعار الحديد اليوم الإثنين في باقي الشركات والمصانع عند أسعاره الأخيرة.

حيث بلغ سعر حديد السويس قيمة 41400 جنيه.

فيما سجل الجيوشي للصلب 38600 جنيه.

كما استقر حديد المراكبي 38400 جنيه.

ووصل سعر حديد مصر بشاي 41100 جنيه.

كما استقر سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 39728.07 جنيه.

وسجلت أسعار الأسمنت استقرار اليوم الاثنين 20 مايو 2024، حيث سعر الطن بالأسواق 2166 جنيها.

أسعار الأسمنت اليوم

استقر سعر الأسمنت الرمادي 2166 جنيها للطن.

وسجل سعر الأسمنت السويدي 2100 جنيه للطن.

فيما جاء سعر أسمنت جنوب الوادي 1940 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن

كما استقر سعر أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

حيث بلغ سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2020 جنيها للطن.