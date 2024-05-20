فرنسا تعزي إيران في مقتل رئيسها ووزير خارجيتها

تقدمت فرنسا عبر وزارة أوروبا والشؤون الخارجية تعازيها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بوفاة الرئيس إبراهيم رايسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهما.

جاء ذلك في بيان رسمي- حصلت عليه "البوابة نيوز"- كما أرسلت تعازيها إلى عائلات ضحايا هذا الحادث.

وكتب فرح دخل الله، المتحدث باسم التحالف الأطلسي، على شبكة التواصل الاجتماعي: "تعازينا للشعب الإيراني في وفاة الرئيس رئيسي ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان وآخرين الذين لقوا حتفهم في تحطم المروحية".

وأكدت السطات الإيرانية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر سقوط مروحية كانت تقلهم أمس فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، بعد انتهاء عملية انتشال الجثث من بينها جثة الرئيس والوفد المرافق له.