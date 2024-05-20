«الأهلي الكويتي مصر» يحقق 3.2 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول من 2024

سجل البنك الأهلي الكويتي – مصر، نتائج مالية قياسية خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، حيث حقق البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 189% ليصل إلى 3.2 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي.

كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 71% ليحقق 1.4 مليار جنيه مصري بنهاية مارس من العام الجاري مقارنة بـ841 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من عام 2023، ونما صافي الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 165% ليبلغ 477 مليون جنيه مصري مقارنة بـ 180 مليون جنيه مصري في نهاية مارس 2023.

115 مليار جنيه إجمالي أصول البنك بنسبة نمو 18% مقارنة بميزانية العام الماضي

واستمراراً للأداء المتميز للبنك واحتفاظه بمركز مالي قوي على مدار الأعوام السابقة، شهد إجمالي أصول البنك ارتفاعاً بنسبة قدرها 18% ليصل إلى 115 مليار جنيه مصري مقارنة بميزانية البنك عن العام الماضي والتي بلغت 97.6 مليار جنيه مصري في نهاية ديسمبر 2023. كما زاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 15% ليصل إلى 95.9 مليار جنيه مقارنة بـ 83.1 مليار جنيه مصري في نهاية 2023، وارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 22% ليصل إلى 60.4 مليار جنيه مقارنة بـ 49.5 مليار جنيه مصري في نهاية العام السابق 2023 وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة 1.65% في نهاية مارس الحالي.

وتعقيباً على هذه المؤشرات المالية، على معرفي رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي – مصر قائلا:" تعكس النتائج المتميزة للبنك خلال الربع الأول من عام 2024 النجاح الملحوظ في تنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بنا والتي تؤكد على قوة المركز المالي للبنك وميزانيته العمومية وجودة الخدمات الائتمانية والتمويل المستدام ونسب السيولة بالإضافة إلى الحفاظ على النمو المطرد في حجم الأعمال والربحية، مما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من النجاحات خلال 2024".

وأشاد معرفي بهذا النجاح لفريق الإدارة التنفيذية لقيادته تنفيذ خططنا الاستراتيجية وضمان مرونة نموذج أعمالنا في مواجهة البيئات الاقتصادية المحلية والعالمية المتغيرة، كما تؤكد هذه الجهود أننا قادرون على البناء على زخم النمو لتحقيق نتائج استثنائية على كافة المؤشرات المالية.

وأشار إلى الثقة التامة في قدرة البنك على الاستمرار في تحقيق التقدم الملحوظ، حيث تتضافر جهود كافة العاملين من أجل تحقيق هذا النمو المنشود في جميع قطاعات أعماله التشغيلية والحفاظ على مكانتنا القوية في السوق المصرفي المصري، كما سنظل ملتزمين بنهجنا الحذر لمواجهة التحديات السائدة مع الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية لكي نتمكن من اقتناص حصة سوقية في قطاع مصرفي شديد التنافسية ومشهد تكنولوجي متغير.

وتأكيداً على قوة النتائج المالية للبنك قال خالد السلاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي - مصر على النتائج المالية للبنك بنهاية مارس من العام الجاري ٢٠٢٤ قال: "أشعر بالامتنان بأن يبدأ عام ٢٠٢٤ بمثل هذا الأداء المتميز وتحقيق طفرة في جميع المؤشرات المالية مما يعزز مكانتنا القوية ويضعنا دائماً على المسار الصحيح.

كما أوضحت نتائج الأعمال قدرة البنك على تحقيق أداء تشغيلي قوي على كافة الاصعدة، حيث شهدت أرباح البنك قبل الضريبة زيادة قدرها 185% لتصل إلى 3.6 مليار جنيه مصري بنهاية مارس من العام الجاري 2024 مقارنة بـ1.2 مليار جنيه مصري خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

إن أداءنا القوي خلال الربع الأول من العام يمنحنا الثقة في قدرة فريق العمل، وأنني على يقين بأننا نمتلك المقومات التي تؤهلنا للحفاظ على الريادة وتحقيق نتائج أقوي في المستقبل".

وأشاد السلاوي، بجهود جميع موظفي البنك لعملهم الجاد ومثابرتهم وتفانيهم الملحوظ وجهودهم الدؤوبة التي مكنتنا من تقديم قيمة مضافة لعملائنا باستمرار مع الالتزام بتبنّي إطار عمل قوي لإدارة المخاطر للتكيف مع متغيرات السوق، وسوف تواصل الإدارة التنفيذية التزامها في تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة للنمو والتي ترتكز على المرونة والابتكار ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات لجعل 2024 عاماً آخر حافلاً بالنجاحات.

كما أوضح خالد السلاوي، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تركيز أكبر على تحقيق نمو متميز بمختلف قطاعات الأعمال، آخذين في الاعتبار احتياجات كافة شرائح العملاء والمتغيرات الاقتصادية، ونعتزم خلال الفترة المقبلة التركيز على تحقيق الأولويات الاستراتيجية ودراسة وتقييم الفرص الاستثمارية التي تضمن النمو السريع للبنك وزيادة حصته السوقية.

واستمرارا لمسيرة نجاح البنك الأهلي الكويتي - مصر على مدار الثمان سنوات الماضية، سيواصل البنك وضع أهداف طموحة لعام 2024 وما بعدها لتعزيز الأداء وتسريع النمو وزيادة الربحية مع الحفاظ على معايير الحوكمة وتطبيق أفضل الممارسات المصرفية.

جديراً بالذكر تم الاعتراف بالأداء القوي والمتميز للبنك الأهلي الكويتي – مصر ومعدلات النمو الملحوظة التي حققها البنك منذ بدء عملياته في السوق المصرفي المصري من قبل عدة مؤسسات مصرفية دولية، حيث نال البنك العديد من الجوائز التقديرية المرموقة، كان آخرها جائزة أفضل بنك للتجزئة المصرفية في مصر من مجلة "ميد العالمية" للتميز المصرفي 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجائزة البنك البنك الأسرع نمواً في مصر لعام 2023 من مجلة "إنترناشيونال بيزنس".