مفاجأة.. شيرين عبد الوهاب تتوجه للنائب العام للحصول على حقوقها من روتانا

بعد طرح اغنية الدهب بدون موافقتها توجهت النجمة شيرين عبد الوهاب اليوم الاثنين ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 781640 ضد كل من الممثل القانوني لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات ويمثلها السيد سالم الشيخ صالح الهندي " عن نفسه وبصفته " الرئيس التنفيذي للشركة، وسعيد إمام "عن نفسه وبصفته " مدير شركة روتانا وهاني عفت محمد العزب " عن نفسه وبصفته " رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لشركة روتانا.

وأكدت شيرين أنها تكن كل تقدير واحترام لمالك شركة روتانا، وأنها لجأت للنائب العام للحصول على حقوقها المهدرة من جانب بعض العاملين بالشركة. وجاء في عريضة البلاغ الذي تقدم به المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص للفنانة شيرين عبد الوهاب ان البلاغ يهدف لوقف التعدي الصارخ الواقع علي حقوقها الفنية من قيام المشكو في حقهم عن نفسهم وبصفتهم بنشر وبث وطرح اغنية الدهب علي مواقع شركة روتانا والتربح من ذلك العمل الغير مشروع.

و تلتمس التحقيق في تلك الواقعة وتقديم المشكو في حقهم للمحاكمة الجنائية العاجلة. وقد فؤجئت النجمة شيرين عبد الوهاب بقيام المشكو في حقهم ببث ونشر وإذاعة أغنية ( الدهب ) بدون الحصول علي أيه تنازلات أو موافقات منها، حيث أنها هي الوحيدة المالكة لتلك الأغنية .

وتم نشر وبث الأغنية علي مواقع شركة روتانا داخل مصر وخارجها وبذلك يكون المشكو في حقهم مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن نشر تلك الأغنية علي مواقع الشركة، وتداركت شركة روتانا أنها قامت ببث ونشر وطرح مصنف فني بدون إذن كتابي مسبق من صاحب الحق علي المصنف قامت بحذفها بعد أن حققت الأرباح التي تبغيها من وراء النشر