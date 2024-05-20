سامح شكري: 65% من المساعدات لغزة مصرية

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن مصر أكدت استمرارها في فتح معبر رفح منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه منذ بداية الصراع الجاري في غزة، ومصر لم تغلق معبر رفح.

وأضاف "شكري" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، مع نظيره اليوناني، اليوم الاثنين، أن 65% من المساعدات التي دخلت عبر رفح، كانت تبرعا من المجتمع المدني و الحكومة المصرية، موضحًا أن هناك استمرار في السعي مع الشركاء الدوليين لرفع كمية المساعدات التي تصل إلى أهل غزة.

وتابع: "حذرنا من قبل من التداعيات السلبية البالغة التي يتسبب بها توسيع رقعة الأعمال العسكرية لمنطفة رفح، التي لجأ إلىيها أكثر من مليون و300 ألف لاجئ فلسطيني".