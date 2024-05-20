جامعة كفر الشيخ تنظم يوما تدريبيا كشفيا بحريا للجوالة بالتعاون مع وزارة الشباب

نظمت إدارة الجواله والخدمة العامه بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، اليوم التدريبي الكشفي البحري بنادي الكشافة البحريه بالاسكندريه لجوالي وجوالات الجامعه، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، حرص الجامعة على تنفيذ مثل هذه الأنشطة التدريبية المتخصصة ضمن مهارات الكشافة البحرية والتي تسهم فى صقل وتنميه وتطوير المهارات الكشفيه البحريه لدي جوالي وجوالات الجامعه، كما تساهم في تعزيز روح الانتماء الوطني لديهم وحبهم للطبيعة.

كما تهدف الدورة إلى تعزيز روح التواصل والتفاعل مع حياة الخلاء والطبيعة، وتنمية مهارات القيادة والاعتماد على النفس لدى المشاركين، وإكسابهم خبرات ومعارف جديدة.

من جانبه أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن اليوم التدريبي تضمن مراسم تحية العلم والتعرف علي اهداف وأغراض اليوم التدريبي، جلسة نظرية عن أنشطة ومهارات الكشافه البحريه، التدريب على مهارات السباحه، التدريب علي مهارات التجديف، جولة باليخت البحري.