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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

السفير البابوي بمصر يلتقي الدفعة الـ66 من المقبلين على الزواج

ارشيف
ارشيف
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التقى رئيس الأساقفة نيقولاس هنري، السفير البابوي بمصر، المقبلين على الزواج “الدفعة السادسة والستين”، بمعهد القديس يوسف للعائلة والحياة، بكوبري القبة.

افتتح السفير البابوي الحلقة الرابعة من الدورة السادسة والستين لإعداد المقبلين على الزواج، بتأمل روحي بعنوان "العذراء مريم والعائلة"، موضحًا دور العذراء مريم في عائلة الناصرة، وكيف علينا أن نقتضي بها في عائلتنا، لأن هي المثال لكل امرأة، وكل أم.

تلا ذلك، المحاضرات التكوينية للمقبلين على الزواج حول "أساسيات تربية الأبناء"، مع الإعلامية ليلى فرج. واختتم اليوم بمحاضرة عن تنظيم الأسرة الطبيعي.

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