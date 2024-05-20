9 فوائد للمشمش.. تعرف عليها

تُعدُّ فاكهة المشمش واحدة من الثمار الصيفية الشهية التي تحظى بشعبية كبيرة لطعمها اللذيذ وقيمتها الغذائية العالية. تحتوي المشمش على مجموعة متنوعة من الفيتامينات والمعادن والمضادات الأكسدة التي تُعتبر ضرورية لصحة الجسم. إليكم نظرة مفصلة على الفوائد الصحية لهذه الفاكهة اللذيذة:

القيمة الغذائية للمشمش

السعرات الحرارية: حبتان متوسطتان من المشمش تحتويان على حوالي 34 سعرة حرارية.

الكربوهيدرات: 8 غرامات. الدهون: 0.27 غرام. الألياف: 1.5 غرام. فيتامين أ: 8% من الكمية الموصى بها يوميًا. فيتامين سي: 8% من الكمية الموصى بها يوميًا. فيتامين هـ: 4% من الكمية الموصى بها يوميًا. البوتاسيوم: 4% من الكمية الموصى بها يوميًا. مضادات الأكسدة: مثل البيتا كاروتين، واللوتين، والزياكسانثين.

فوائد المشمش

الوقاية من الأمراض المزمنة: يحتوي المشمش على مضادات الأكسدة التي تساهم في الوقاية من الأمراض المزمنة. تعزيز صحة العين: يحتوي على اللوتين، والبيتا كاروتين، والفيتامين A، المعروفة بفوائدها للبصر وللحفاظ على صحة العيون. تعزيز صحة الجلد: يعزز من صحة البشرة، ويجعلها أكثر إشراقة ونضارة². تحسين عملية الهضم: يحتوي على أنواع من الألياف قابلة للذوبان في الماء، مثل البكتين، وغير القابلة للذوبان، مثل السيلولوز. ترطيب الجسم: يساعد المشمش في ترطيب الجسم بفضل محتواه العالي من الماء¹. تعزيز صحة القلب: يمكن أن يساهم المشمش في صحة القلب بفضل محتواه من البوتاسيوم والألياف. تقوية العظام والعضلات: يساعد المشمش في الحماية من الهشاشة بفضل محتواه من البوتاسيوم والمغنسيوم. الحماية من نقص الحديد: يحتوي المشمش على الحديد الذي يساعد في الحماية من فقر الدم. تعزيز عمل الدماغ: تساهم مضادات الأكسدة الموجودة بالمشمش في تحسين الوظائف الإدراكية.

يُعتبر المشمش بديلًا صحيًا للحلوى الصناعية والسكريات الضارة، ويمكن إضافته إلى النظام الغذائي لتعزيز الصحة العامة. ومع ذلك، يُنصح بتناوله باعتدال لتجنب أي أضرار محتملة.

للاستمتاع بفوائد المشمش، يمكن تناوله طازجًا أو مجففًا أو مجمدًا، ويمكن إضافته إلى السلطات والعصائر والزبادي، كما يمكن استخدامه في صنع المربى والحلويات. ومع ذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من حساسية الفواكه تجنب تناول المشمش، ويُنصح بالتشاور مع الطبيب قبل تناوله إذا كنت تتناول أي أدوية.

بشكل عام، تُعتبر فاكهة المشمش خيارًا صحيًا ولذيذًا لتحسين الصحة وتعزيز العافية العامة.