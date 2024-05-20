بالفيديو.. "الأولمبية المصرية" تكشف أبرز المرشحين للفوز بميداليات في أولمبياد باريس

قال شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية، إن أبرز اللاعبين واللاعبات المرشحين للفوز بميداليات في دورة الألعاب الأولمبية بباريس هم سارة سمير وكريم كحلة.

وأضاف "العريان"، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين: "لدينا أيضا الخماسي الحديث، وتأهل لاعبان ولاعبة مصرية، وبنهاية التأهيل ستتأهل لاعبة أخرى ليتحقق بذلك أقصى عدد للاعبين المسموح لهم بالتأهل من نفس الدولة، وكل لاعبي هذه اللعبة سينافسون على ميداليات".

وتابع: "هناك الألعاب التقليدية مثل المصارعة والملاكمة التي أصبحت منافساتها تتسم بالصعوبة الشديدة، وفريق كرة القدم سيلعب في الأولمبياد ويمكنه التأهل من دور المجموعات، وفريق كرة اليد الذي حقق المركز الرابع في أولمبياد باريس".