إصابة طفل بنزيف بالمخ إثر سقوطه من علو ببنها

أصيب طفل بنزيف فى المخ اثر سقوطه من الطابق الثالث بمنطقة المنشية بمدينة بنها التابعة لمحافظة القليوبية .



البداية كانت بتلقي قسم اول بنها إخطاراً من مستشفى بنها الجامعى بوصول طفل يبلغ من العمر عامين، وبالكشف عليه تبين اصابته بعدة كسور متفرقة بالجسد بالإصابة إلى نزيف بالمخ.



وبعمل التحريات وسؤال اهليته افادوا بسقوطه من اعلى المنزل، ولم يتهموا أحدا فى سقوطه، ونفوا وجود الشبهه الجنائية.



وتم وضع الطفل بالرعاية المركزة للعلاج، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق