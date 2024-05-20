تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة منزل زينب خاتون الأثري بالدرب الأحمر

قررت الادارة العامة للمرور القاهرة، إجراء تحويلات مرورية لتنفيذ مشروع ترميم وصيانة وإعادة توظيف منزل زينب خاتون الأثرى بالدرب الأحمر

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ مشروع ترميم وصيانة وإعادة توظيف منزل زينب خاتون الأثرى بشارع محمد عبده بمنطقة الباطنية الدرب الأحمر، مما يستلزم (الغلق الكلى لشارع محمد عبده أمام منزل زينب خاتون لتنفيذ الشدات المعدنية) .

وتكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً إبتداءً من الساعة 12 صباحاً من اليوم الإثنين الموافق 20 /5 /2024 ، ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.