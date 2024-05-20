الشهادة الإعدادية 2024.. وكيل تعليم مطروح يتفقد لجان الامتحانات بسيوة

تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 /2024 بإدارة سيوة التعليمية، موجها الشكر لرئيس وملاحظى لجنة الرمل الإعدادية المشتركة.

وأوضح وكيل تعليم مطروح، أنه أجرى جولة مفاجئة لمتابعة انتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في يومها الثالث بواحة سيوة، حيث أدى الطلاب الامتحان في الجبر والإحصاء فترة أولى لمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية فترة ثانية لمدة ساعة ونصف، وذلك بحضور السيد توفيق مدير إدارة المتابعة.

وتابع وكيل تعليم مطروح مدى التزام رؤساء اللجان والملاحظين بتنفيذ التعليمات التى تم إرسالها إلى كافة اللجان، ومنها عدم حيازة الهاتف المحمول داخل الامتحان وكذلك الآليات التى تم الإتفاق عليها بشأن فتح مظروف الأسئلة والتى تم مناقشتها خلال الاجتماع التحضيري استعداداً للامتحانات.

وكيل تعليم مطروح: أسئلة الجبر والتربية الدينية واضحة وخالية من الغموض

واطمأن وكيل تعليم مطروح على سير الامتحانات وسط أجواء هادئة حيث جاءت أسئلة الجبر والإحصاء، والتربية الدينية واضحة وخالية من الغموض وفي مستوي الطالب وشاملة جميع فقرات المنهج وفق مواصفات الورقة الامتحانية.

وأشار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، إلى أنه اطمأن بتواصله المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية على أن العملية الامتحانية تسير بانضباط والتزام من كافة المشاركين فى العملية الامتحانية بالمائة وعشرين لجنة بكافة أرجاء مطروح مع الالتزام التام بالتعليمات والضوابط المنظمة ولم ترد أي شكوى بشأن الامتحانات.

وكيل تعليم مطروح: استمرار الجولات الميدانية المفاجئة لكافة اللجان الامتحانية

وأكد وكيل الوزارة استمرار جولاته الميدانية المفاجئة لكافة اللجان الامتحانية بأرجاء مطروح لمتابعة انتظام العملية الامتحانية وتحقيق الانضباط بجميع اللجان وتوافر المناخ التربوي الملائم وبما يصب في صالح أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب علي حقه كاملاً مع توافر الشفافية والعدالة والمصداقية.

ويؤدي 1.6 مليون طالب وطالبة في الصف الثالث الإعدادي علي مستوي محافظات الجمهورية لامتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2024، والتي بدأت أمس السبت 18 مايو 2024 وتستمر حتى يوم الخميس 23 مايو 2024.

وفي السياق ذاته اتخذت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جميع الإجراءات اللازمة لتأمين سير الامتحانات بشكل منتظم ونزيه، حيث تم تشكيل غرف عمليات بمركز كل مديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتلقي أي بلاغات، والتواصل مع غرف العمليات بوزارة التربية والتعليم، كما تم تكليف لجان متابعة من الإدارة العامة للأمن والسلامة المدرسية، والإدارة العامة للتنسيق الأمني بوزارة الداخلية، لمتابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بجميع المدارس، كما تم تخصيص غرف عمليات بوزارة الصحة لمتابعة أي حالات صحية طارئة قد تتعرض لها الطلاب أو أعضاء لجان الامتحانات.

التعليم تناشد أولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة والدعم النفسي

ومن جهتها وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني التعليمات للطلاب بضرورة مراجعة المناهج الدراسية جيداً، والحصول على قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبة إفطار صحية، والوصول إلى لجان الامتحانات مبكراً، كما وجهت التعليمات لأولياء الأمور بضرورة تهيئة المناخ المناسب للطلاب للمذاكرة، وتقديم الدعم النفسي لهم، وتجنب التوتر والقلق.

الشهادة الإعدادية 2024.. وكيل "تعليم مطروح" يتفقد لجان امتحانات إدارة سيوة

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