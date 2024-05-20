محافظ الجيزة يعتمد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بإعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس وذلك بعد الإطلاع على القانون 43 /1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وقانون البناء الموحد رقم 119 /2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وموافقة السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي اعتماد المخطط التفصيلي.

وجاء قرار محافظ الجيزة استكمالاً لجهود إعداد واعتماد المخططات التفصيلية لكافة قطاعات المحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية حيث تم منذ أيام اعتماد المخططات التفصيلية لمراكز ومدن البدرشين وأوسيم وعدداً من القري بالواحات البحرية وكرداسة والصف وجاري الاستكمال.

وأكد اللواء أحمد راشد، أنه تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة أبو النمرس تفعيلًا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية.

وأكد محافظ الجيزة، أهمية المخططات التفصيلية في المساهمة بإحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008، بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية.

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلًا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة ومع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وشمل قرار محافظ الجيزة أنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وعلى كافة الجهات المعنية اتخاذ اللازم نحو تنفيذه .