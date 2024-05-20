موعد تشييع جنازة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

أعلنت وكالة إرنا الإيرانية، اليوم الاثنين، أن مراسم تشييع جنازة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي ومرافقيه ستقام غدًا في مدینة «تبريز».

وعينت إيران، اليوم الاثنين، علي باقري كاني وزيرا للخارجية بالوكالة في الحكومة الإيرانية، عقب مصرع وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية مع الرئيس إبراهيم رئيسي.

ونعت كل من الرئاسة والحكومة الإيرانية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في تحطم الطائرة.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فجميع من كانوا على متن الطائرة لقوا مصرعهم وهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وآية الله الهاشم إمام جمعة تبريز، ومالك رحمتي حاكم أذربيجان الشرقية، وسردار سيد مهدي موسوي رئيس وحدة حماية الرئيس الإيراني، وقوة من فيلق أنصار المهدي، وطيار، ومساعد الطيار، ومسؤول فني من بين ركاب هذه الرحلة.

