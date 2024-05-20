البنك المصري لتنمية الصادرات يحقق أرباحا بقيمة 1.4 مليار جنيه

كشفت القوائم المالية المستقلة للبنك المصري لتنمية الصادرات أن البنك حقق أرباحا بقيمة 1.453 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 793.834 مليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وأوضحت القوائم المالية أن البنك حقق صافي ربح بقيمة 1.031 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 501.799 مليون جنيه بنهاية مارس 2023.

وسجل صافي الدخل من العائد نحو 1.891 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 1.097 مليار جنيه بنهاية مارس 2023.

وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات نحو 403,78 مليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 335.725 مليون جنيه بنهاية مارس 2023.

ارتفعت ودائع العملاء بالبنك المصري لتنمية الصادرات لتسجل 107.916 مليار جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 86.932 مليار جنيه بنهاية عام 2023.