الأمن العام يواصل ضبط المتهمين بارتكاب جرائم السرقات

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية في مجال مكافحة وضبط المتهمين بأرتكاب جرائم السرقات بمشاركة مديريات أمن أسوان - الوادى الجديد - الجيزة – القليوبية- قنا من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسوان

ضبط عاطلان- لهما معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة إدفو ، لقيامهما بسرقة 7 شاشات كمبيوتر من داخل إحدى المدارس بدائرة المركز ،وبحوزتهما (كمية لمخدرى "الحشيش، الشابو" – 2 سلاح أبيض( ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، عن طريق تسلق السور وكسر القفل، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها .

ضبط عاطل حال قيادته دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية بدائرة مركز شرطة إدفو مُحمل عليه (5 أعمدة كهرباء مختلفة الأطوال- إسطوانة أوكسجين- لمبة تقطيع) وبمواجهته إعترف بسرقتها من إحدى شركات الكهرباء بدائرة المركز بقصد بيعها والتربح منها.

ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص) تخصص نشاطه فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية وعدادات المياه من داخل العقارات تحت الإنشاء بإستخدام سيارة ربع نقل "ملك أحدهم"وإتخاذهم من دائرة قسم شرطة أسوان الجديدة مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم عدد (3) وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها والسيارة المستخدمة.

مديرية أمن الوادى الجديد

ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة الخارجة، لقيامه بسرقة 3 دراجات نارية ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الوقائع بقصد بيعها والتربح منها، وأرشد عن الدراجات المستولى عليها بمزرعته الكائنة بدائرة القسم.

مديرية أمن الجيزة

ضبط عامل بمغسلة بدائرة مركز شرطة كرداسة ، لقيامه بسرقة مبلغ مالى عملة "أجنبية" من داخل سيارة ملاكى أثناء تواجدها بإحدى توكيلات السيارات الكائنة بدائرة المركز لإجراء بعض الصيانات بها، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة، وأضاف بإستيلائه على المبلغ المُشار إليه أثناء قيامه بتنظيف السيارة، أرشد عن المبلغ المالى .

ضبط (5 أشخاص – لـ 3 منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامهم بسرقة مخزن بإحدى الشركات لتجارة المواد الغذائية الكائنة بدائرة المركز، وقيامهم بتهديد وتوثيق إثنين من حراستهما بإستخدام أسلحة بيضاء والإستيلاء على خزينة المخزن وبداخلها (مبلغ مالى – "DVR" الخاص بالمخزن -2 هاتف محمول خاصين بفردى الأمن) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وقرر الأول بإستغلال عمله بالمخزن وعلمه بوجود مبالغ مالية بخزينة المخزن فإستعان بباقى المتهمين لإرتكاب الواقعة والإستيلاء على المبالغ المالية الموجودة بداخلها وإلقاء الخزينة والهاتفين المستولى عليهما بإحدى المصارف المائية، وأضافوا أن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة والأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك" المستخدمين فـى الواقعة وإنفاقهم باقى المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهم الشخصية، وأرشدوا عن الأدوات المستخدمة فـى الواقعة.

مديرية أمن القليوبية

ضبط 3 عاطلين لهم معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة أول العبور ، لقيامهم بسرقة بعض المنقولات من داخل فيلا كائنة بدائرة القسم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأرشدوا عن المسروقات ( مشغولات ذهبية - مشغولات فضية - إكسسوارات ومتعلقات شخصية - ميزان حساس- عدد من العملات الورقية والمعدنية "المحلية، الأجنبية" – سيارة -3 كولية خرز - مجموعة من الأحجار الكريمة - قداحة سيارة ملاكى " ملك أحدهم " المُستخدمة فـى الواقعة) .

مديرية أمن قنا

ضبط تشكيل عصابى مكون من (9 أشخاص – لـ 5 منهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه فـى سرقة مهمات السكك الحديدية، وبحوزتهم (بندقية آلية - 3 بنادق خرطوش- فرد محلى) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بإستخدام سيارتين نقل قيادة أحدهم وقيامهم بنقل المسروقات لمخزن خردة خاص بإثنين منهم كائن بدائرة مركز شرطة أبو تشت، وأضافوا بحيازتهم الأسلحة النارية المضبوطة للدفاع عن تجارتهم، وأرشدوا عن السيارتين المُستخدمتين فـى الواقعة، كما عُثر داخل المخزن المُشار إليه على (الفلنكات المستولى عليها، 4 قضبان حديدية، سيارة نقل منتهية التراخيص خاصة بأحدهم).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.