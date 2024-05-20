بالفيديو.. الزراعة: تفاجئنا بالإقبال الكبير على معرض زهور الربيع رغم ارتفاع درجات الحرارة

قال المهندس أحمد منصور، مدير عام الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بوزارة الزراعة، إن هذا العام هي الدورة الـ91 من معرض زهور الربيع، وتقام تحت رعاية وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مشيرًا إلى أن المعرض يشارك فيه أكثر من 200 عارض من القطاع الحكومي والخاص.

وأضاف "منصور" في حواره لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي ام سي" اليوم الاثنين، أن القطاع الحكومي يشارك في المعرض ممثلًا في وزارة الزراعة بقطاعاته المختلفة ومراكزه البحثية والادرات المنتجة لنباتات الزينة والأشجار الخشبية واشجار الفاكهة بجانب مركز البحوث الزراعية المتمثل في مركز بحوث البساتين والادارات التابعة له، بالاضافة لشركات ومشاتل القطاع الخاص التي تنتج اشجار الزينة واشجار الفاكهة والمعدات الزراعية.

وتابع: "تفاجئنا بشكل كبير بالإقبال الكبير من الجمهور بالأمس على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة على مدار اليوم كله"، موضحًا أن هذا يدل أن المعرض الناس متشوقة له وتريد رؤية مناظر جميلة.

وأردف، مدير عام الإدارة العامة للمتاحف والمعارض الزراعية بوزارة الزراعة، أن المعرض مفتوح من الساعة ال9 صباحا وحتي الساعة ال9 مساءا طوال أيام الأسبوع ومدته شهر.