اليوم.. "شباب ورياضة النواب" تناقش 3 طلبات إحاطة

تعقد لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الاثنين، برئاسة النائب محمود حسين، رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن عدم قيام مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية بتنفيذ أحكام المحاكم الإدارية ومجلس الدولة الخاصة بالهيئات الرياضية.

ويأتي مناقشة طلب الإحاطة بشأن عدم إعادة إشهار الأندية الشعبية بمحافظة الإسكندرية وذلك بعد صدور قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف دمج بعض الأندية الشعبية رغم سداد قيمة مصاريف الإشهار.

مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن توقف العمل بمركز شباب قرية الرقيه بمركز دراو بمحافظة أسوان.

مناقشة طلب الإحاطة المقدم بشأن إنشاء ملعب خماسى وسور وإحلال وتجديد الملعب القانونى بجزيرة هيسا بمحافظة أسوان.