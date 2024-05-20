اليوم.. 4 طلبات إحاطة على طاولة "محلية النواب"

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الاثنين اجتماعين، برئاسة النائب أحمد السجيني، وذلك لمناقشة موضوعى طلبى الإحاطة بشأن إعادة بناء الوحدة الصحية بصفط اللبن بنطاق حى بولاق الدكرور- محافظة الجيزة، بهدف تقديم الخدمة الصحية للمواطنين، حيث إنه تم موافقة وزارة الصحة وصدر قرار بإزالة المبنى القديم، وتم تنفيذه بمعرفة مديرية الصحة بالمحافظة، وحتى الآن لم يتم البدء فى إعادة البناء.

عدم تشغيل طريق الخدمة الخاص بمحور الفريق كمال عامر، بسبب وجود مخلفات ناتج الأعمال، وكذلك عدم الانتهاء من تشغيل نزلة مدينة عامر الجديدة، والربط على محور الجامعة صفط اللبن، فضلاً عن عدم البدء فى تنفيذ منزل شارع السودان ومطلع جديد من مطلع الشوربجى المتجه إلى الوراق.