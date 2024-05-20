الشهادة الإعدادية 2024.. طلاب القاهرة يؤدون امتحان العلوم داخل 1223 لجنة

بدأ طلاب الشهادة الإعدادية، منذ قليل، امتحان مادة العلوم، ويستمر لمدة ساعتين، ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024.

وأدى الطلاب أمس، بمحافظة القاهرة، امتحاني اللغة الإنجليزية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، غرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤/٢٠٢٣.

وأكد “موسى”، من رصد الغرفة كافة المواقف أثناء الامتحان من خلال غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لتلقى أي شكاوى أو مشكلات قد ترد خلال فترة الامتحانات.

واطمأن على وصول أوراق الأسئلة إلى مقار اللجان وانتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات، وشدد على ضرورة التزام الجميع بكافة الضوابط والقواعد المنظمة للامتحانات.

وقام بالتنبيه على أن يتم رصد الدرجات يوميا وبعناية تامة وبكل أمانة ودقة وإعطاء كل طالب حقه.

ويصل عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية (٢٠٠١١٩) طالبًا وطالبةً يؤدون الامتحانات فى (١٢٢٣) لجنة موزعة على الإدارات التعليمية الٰـ35.