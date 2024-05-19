بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الأحد 19 مايو 2024

تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الأحد 19 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

طليق المتهمة بتخدير طفلها ببورسعيد: "أرادت المال مقابل أولادنا"

رواتب مجزية.. فرص عمل شاغرة في شركات ومصانع بالقليوبية

حالة الطقس| ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتخفيف الأحمال يزيد المعاناة بالدقهلية

محافظ سوهاج: 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية

الشهادة الإعدادية 2024.. ضبط طالبين حاولا الامتحان بدلًا من شقيقيهما ببني سويف

محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنسبة 85%

316 حالة تسمم كيماوي بسبب الفاكهة فى الدقهلية

بالصور.. نفوق 25 رأس ماشية و3 خيول فى حريق هائل بحظيرة بالدقهلية

زياده 11%.. موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 704 آلاف طن بضائع عامة خلال أبريل الماضي

الشهادة الإعدادية 2024|طلاب أسيوط: امتحان الجبر "معقد".. ومعلمون: الأصعب على مدى 10 سنوات ماضية

