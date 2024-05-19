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الإثنين 20 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بر مصر| نشرة "البوابة نيوز".. أخبار المحافظات يوم الأحد 19 مايو 2024

بر مصر| نشرة أخبار
بر مصر| نشرة أخبار المحافظات
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تقدم «البوابة نيوز» نشرة بأهم أخبار المحافظات، يوم الأحد 19 مايو 2024، حيث شهدت المحافظات أحداثًا ساخنة على مدار اليوم ومنها:

طليق المتهمة بتخدير طفلها ببورسعيد: "أرادت المال مقابل أولادنا" 
رواتب مجزية.. فرص عمل شاغرة في شركات ومصانع بالقليوبية
حالة الطقس| ارتفاع شديد في درجات الحرارة وتخفيف الأحمال يزيد المعاناة بالدقهلية 
محافظ سوهاج: 8000 طلب تصالح على مخالفات البناء بالمراكز التكنولوجية
الشهادة الإعدادية 2024.. ضبط طالبين حاولا الامتحان بدلًا من شقيقيهما ببني سويف 
محافظ أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الاستثمارية بنسبة 85%
316 حالة تسمم كيماوي بسبب الفاكهة فى الدقهلية
بالصور.. نفوق 25 رأس ماشية و3 خيول فى حريق هائل بحظيرة بالدقهلية
زياده 11%.. موانئ البحر الأحمر تحقق تداول 704 آلاف طن بضائع عامة خلال أبريل الماضي
الشهادة الإعدادية 2024|طلاب أسيوط: امتحان الجبر "معقد".. ومعلمون: الأصعب على مدى 10 سنوات ماضية 
 

المحافظات نشرة بورسعيد فرص عمل شاغرة درجات الحرارة الشهادة الإعدادية 2024