هالاند يكرر إنجازه ويتوج هدافا للدوري الإنجليزي

واصل النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، تألقه اللافت في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث توج هدافا للموسم الثاني على التوالي، بعدما تصدر قائمة الهدافين برصيد 27 هدفا.

أثبت هالاند مجددا أنه أحد أفضل المهاجمين في العالم، حيث نجح في تسجيل 27 هدفا خلال مشاركته مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، متفوقا على جميع منافسيه.

وبهذا الإنجاز، يكرر هالاند إنجازه في الموسم الماضي، عندما توج هدافا للدوري الإنجليزي برصيد 36 هدفا.

لم يواجه هالاند صعوبة كبيرة في حسم لقب هداف الدوري، حيث تفوق بفارق واضح على أقرب منافسيه، الإنجليزي كول بالمر، الذي حل في المركز الثاني برصيد 22 هدفا.

وجاء في المركز الثالث الإنجليزي فيل فودين، زميل هالاند في مانشستر سيتي، برصيد 19 هدفا، بعدما سجل ثنائية في فوز فريقه أمام وست هام بنتيجة 3-1 في ختام مباريات الدوري.

يعد تتويج هالاند هدافا للدوري الإنجليزي للمرة الثانية على التوالي إنجازا هائلا يعزز مكانته كأحد أفضل المهاجمين في العالم.