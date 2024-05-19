ads
الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

انقطاع مياه الشرب عن 8 قرى وتوابعها في الفيوم.. غداً

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان إعلامي لها اليوم الأحد، أنه نظراً لأعمال الصيانة اللازمة لخط المياه قطر 560 مم بولي إيثيلين بقريبة نقاليفه مركز سنورس، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات لنهو الأعمال اعتبارا من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساءا يوم الإثنين الموافق 2024/5/20.

مناطق انقطاع المياه 

وتتضمن  الانقطاع عدة مناطق  منها مركز الفيوم : الدالي - حرفوش، وفي مركز سنورس : التوفيقية -ترسا-السعيدية - نقاليفة - سنهور البحرية - المنطقة السياحية  - وتوابعهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع. 

الفيوم المياه سنورس مركز سنورس شركة مياه الشرب والصرف الصحي