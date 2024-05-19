انقطاع مياه الشرب عن 8 قرى وتوابعها في الفيوم.. غداً

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان إعلامي لها اليوم الأحد، أنه نظراً لأعمال الصيانة اللازمة لخط المياه قطر 560 مم بولي إيثيلين بقريبة نقاليفه مركز سنورس، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات لنهو الأعمال اعتبارا من الساعة 12 ظهراً حتى 8 مساءا يوم الإثنين الموافق 2024/5/20.

مناطق انقطاع المياه

وتتضمن الانقطاع عدة مناطق منها مركز الفيوم : الدالي - حرفوش، وفي مركز سنورس : التوفيقية -ترسا-السعيدية - نقاليفة - سنهور البحرية - المنطقة السياحية - وتوابعهم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.