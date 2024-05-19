رئيس جامعة أسيوط يفتتح معرضاً لمشروعات تخرج طلاب الحاسبات والمعلومات

افتتح الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أعمال المعرض الطلابي، الذي نظمته كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة أسيوط، اليوم الأحد ١٩ من مايو؛ ويقدم مشروعات التخرج لطلاب السنوات النهائية بكلية الحاسبات والمعلومات، وطلاب معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط ITI، وذلك ضمن فعاليات "ملتقى التوظيف والعمل الحر"، والذي انعقدت النسخة الثانية منه، بالتعاون مع فرع معهد تكنولوجيا المعلومات بأسيوط، وذلك خلال يوميّ ١٩ و ٢٠ من مايو.

واثنى الدكتور المنشاوي على المشروعات المبتكرة، والمتميزة التي قدمها الطلاب، والتي تعكس مستوى التطور، والتدريب المتميز، الذي يتمتع به أبناء الجامعة، وخريجيها في ظل تعزيز إدارة الجامعة؛ لكافة المجالات التطبيقية، والتكنولوجية الحديثة، في مختلف القطاعات، متمنياً لهم مستقبل زاهر، ونجاح مستمر في كافة مجالات التكنولوجيا، وتطبيقاتها.

رافق رئيس الجامعة، في جولته خلال المعرض: الدكتور منصور الكباش رئيس جامعة سفنكس، والدكتور جمال تاج رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عياد مدير فرع المعهد بأسيوط، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور خالد فتحي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة نواب رئيس الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب المشاركين.

وتضمنت مشروعات الطلاب؛ عدداً من الأفكار المبدعة، التي استطاع من خلالها الطلاب الوصول إلى مستويات راقية من التطور والابتكار، وتوظيف التكنولوجيا وتطبيقاتها، بما يخدم خطط الدولة المستقبلية، ومن بينها: تطبيقات متخصصة للسفر، والفنادق والشركات، والبيع من خلال المزادات أونلاين، وتطبيقات الركن السريع للسيارات، وأنظمة الغياب الإلكتروني، وانظمة التنبيه الأتوماتيكي، إلي جانب تطبيقات التحكم عن بعد بحركة اليد، وأنظمة تحويل الكلام إلي صورة، بالإضافة إلي مجالات تطبيق الذكاء الاصطناعي المختلفة.