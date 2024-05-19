رئيس جامعة دمياط يجتمع بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب

اجتمع اليوم الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط، بأعضاء هيئة التدريس بكلية الطب لمتابعة سير العملية التعليمية بالكلية والوقوف على مستجداتها خلال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024، بحضور الدكتور أمنية عبد السلام البطراوي عميد الكلية ، والدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق ،و الدكتور باسم سلامة الديك وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، و الدكتور نصرة نعيم أيوب وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور أشرف طلعت محمود عميد الكلية السابق ، والدكتور حمزة محمد قابيل عميد الكلية الأسبق.

ناقش اللقاء عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالكلية ومستوى الأداء بها ، واستعدادات الكلية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي.



وأكد رئيس الجامعة على الدعم المستمر من إدارة الجامعة للكلية ووحداتها حرصاً على أن يكون طلاب وخريجي الكلية على مستوى عالى من التدريب بإنشاء المستشفى الجامعي وتأهيل وتجهيز مستشفى الغالي لرفع مستوى الأداء لخدمة المجتمع المحيط.