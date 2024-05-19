جامعة أسيوط تشهد فعاليات ملتقى "ميكنة إدارات شئون الطلاب"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، نظمت الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون التعليم، اليوم الأحد؛ فعاليات ملتقى "ميكنة إدارات شئون الطلاب بالجامعة"، والذي يمتد خلال يومي ١٩، ٢٠ من مايو، تحت إشراف الدكتور أحمد عبد المولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويحاضر بالملتقى الدكتور حسن محمد حسن الهواري مستشار رئيس الجامعة لنظم المعلومات.

أوضح الدكتور أحمد المنشاوي: إن جامعة أسيوط تسعى دائماً نحو مواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعمل على توظيف كافة إمكانياتها؛ من أجل خدمة العملية التعليمية، مؤكداً أن الجامعة تخطو خطوات واضحة؛ نحو تطبيق التحول الرقمي بمختلف قطاعات، وإدارات الجامعة؛ حيث تقوم بعملية تطوير مؤسسي؛ للوصول بشكل متكامل، ومتجانس إلى تحول رقمي حقيقي، ومستدام، وذلك تماشياً مع إستراتيجية الدولة المصرية ٢٠٣٠، مشيراً إلى أن ميكنة العمل بإدارات شئون الطلاب؛ تسهم في توفير الوقت، والجهد، بالإضافة إلى دقة البيانات، وسرعة الأداء الذي ينتج عنه تقديم خدمات طلابية متميزة.

شهد الملتقى حضور؛ الأستاذ شوكت صابر أمين عام الجامعة، والأستاذ أسامة السيد أمين عام الجامعة المساعد، والأستاذ عبد القادر مهران رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، والأستاذ حاتم مصطفى صالح مدير عام شئون التعليم، والأستاذ خالد عمران مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب، وبمشاركة نحو (٥٠) من العاملين بقطاع شئون الطلاب بالجامعة.

ومن جهته، أشار الدكتور أحمد عبد المولي: إن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بتدريب العاملين؛ لتطوير الأداء الوظيفي للموظفين، وتنمية مواردها البشرية؛ لمواكبة المتغيرات، والتطورات التكنولوجية، وثورة الاتصالات والمعلومات، لافتاً إلى سعي إدارة الجامعة تحت قيادة رئيس الجامعة الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية؛ لتطبيق التحول الرقمي في مختلف المؤسسات التعليمية.

وأضاف الدكتور حسن محمد الهواري: إن ميكنة العمل بإدارات الجامعة، وخاصة إدارات شئون الطلاب؛ تسهم في ترشيد الإنفاق الحكومي، وتوفير الوقت ، والجهد، ودعم اتخاذ القرار، فضلاً عن دقة البيانات، وسرعة الأداء الذي ينتج عنه تحسين مستوي الخدمة المقدمة؛ بما يسهم في إرضاء الطلاب، والخريجين.

وأشار الأستاذ شوكت صابر، إلى أن إدارة الجامعة تولي إهتمام كبير بتدريب العاملين؛ لتحسين أدائهم وصقل مهاراتهم، ورفع كفاءتهم، داعياً كافة المشاركين الاستفادة

من الموضوعات التي يناقشها التدريب.

وناقش الملتقى؛ عدداً من المحاور المهمة حول: ربط الإدارة العامة لشئون الطلاب إلكترونياً مع جميع إدارات شئون الطلاب على مستوى الجامعة، وتعامل الطلاب ، والخريجين عن طريق شبكة الإنترنت؛ لتقديم طلباتهم، وتسديد الرسوم، وكافة الخدمات الخاصة بهم، فضلاً عن طرح برنامج قاعدة البيانات لشئون الطلاب، والخريجين، وتسجيل بيانات الطلاب، وإعداد الإحصائيات، والتقارير، ورفع جداول المحاضرات، والامتحانات، وتسجيل المقررات، بالإضافة إلى استخراج شهادة القيد؛ لإرضاء العميل.