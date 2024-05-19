نشوب حريق في منزل مكون من 5 طوابق بشبرا الخيمة

نشب حريق، اليوم الأحد، في عقار مكون من 5 طوابق، في شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة، باندلاع حريق في منزل مكون من 5 طوابق بعزبة مراد، بشبرا الخيمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية بالقليوبية، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وبيان أسبابها وملابساتها.

في وقت سابق كانت قد أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، اليوم الأحد، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق اندلع في 10 اكشاك للفاكهة والخضار بجوار مدرسة الشيماء، بمنطقة جامع أبو الهنا التابعة لقسم ثاني شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

و الحريق في تفحم الأكشاك، ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في 10 اكشاك للخضار والفاكهة بجوار سور مدرسة الشيماء بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، وجرى السيطرة الكاملة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.

كما تمكنت قوات الحماية المدنية في القليوبية، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع امن القليوبية، من السيطرة على حريق نشب في أحد المطاعم في شبرا الخيمة، دائرة قسم أول، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية إخطاراً من العميد هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، يفيد وقوع حريق بمطعم أبو الهنا بالمؤسسة أمام قسم أول بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور ، قوات الحماية المدنية بقيادة المقدم مدحت ممدوح رئيس وحدة الحماية المدنية ببهتيم، وجرى الدفع بـ 2 سيارة إطفاء، وجرى السيطرة على النيران ومنع امتدادها للمحلات المجاورة، ولم يسفر عن أي خسائر بشرية، وجرى تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

حريق عقار

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