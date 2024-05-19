باكستان تنفي مقتل أي من مواطنيها في أعمال العنف الأخيرة بقيرغيزستان

نفى نائب رئيس الوزراء الباكستاني إسحاق دار اليوم الأحد مقتل أي طالب باكستاني في أعمال العنف التي شهدتها بيشكيك عاصمة قيرغيزستان مؤخرا.

وقال دار حسبما نقلت قناة "سما تي في" الباكستانية في نسختها الإنجليزية إن 16 طالبا أجنبيا من بينهم أربعة إلى خمسة باكستانيين أصيبوا في أعمال العنف الأخيرة التي شهدتها بيشكيك ويتواجدون حاليا في المستشفيات لتقلي العلاج اللازم.

وأضاف دار أن الحكومة ستتكفل بنفقات الطلاب الباكستانيين الراغبين في العودة إلى بلادهم، مؤكدا أنه سيتم تسهيل جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا الأمر.

وأشار إلى أن حوالي 11 ألف طالب باكستاني يدرسون في بيشكيك، موضحا أن من يرغب منهم في مغادرة قيرغيزستان عليه التسجيل لدى السفارة الباكستانية.

واستنكر دار انتشار أخبار كاذبة عن مقتل مواطنين باكستانيين في بيشكيك، كما أوضح أن وزير الخارجية القيرغيزي أكد مرارا أنه لا داعي للذعر وأن المتورطين في أحداث العنف سيعاقبون.

يشار إلى أن بيشكيك قد شهدت أعمال عنف واشتباكات حيث تعرض مجموعة من الطلاب الأجانب لهجوم من قبل مجهولين أسفرت عن إصابة عدد منهم.