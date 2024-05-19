البريميرليج.. تشيلسى يبحث عن أمل المشاركة فى الدورى الأوروبى بتشكيل هجومى

أعلن الأرجنتينى ماوريسيو بوكيتينو المدير الفنى لفريق تشيلسى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره بورنموث، وذلك بعد قليل على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق تشيلسى كالتالى:

حراسة المرمى: دجورجي بيتروفيتش

خط الدفاع: مالو جوستو - تريفو تشالوبا - بينوا بادياشيل - مارك كوكوريا

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور كالاجير، نوني مادويكي - كول بالمر- ميهايلو مودريك

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون

ويحتل تشيلسي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 57 نقطة، فيما يحل برايتون في المركز العاشر برصيد 48 نقطة، من 36 مباراة لكلا منهما.

ويتبقى أمل بسيط قد يقلب الموازين مرة أخرى، حيث يسعى تشيلسى محتل المركز السادس برصيد 60 نقطة، بفارق أهداف "13"، من المشاركة فى الدورى الأوروبى، على حساب توتنهام صاحب المركز الخامس برصيد 63 نقطة، بفارق اهداف "10".

