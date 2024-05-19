القضاء الإداري: رفض دعوى إلغاء انتخابات غرفة شركات السياحة

قررت محكمة القضاء الإداري رفض الطلب المقدم من باسل السيسي عضو غرفة شركات السياحة، بإلغاء الدعوة لانتخابات مجلس الإدارة في 22 مايو، وأحالت المحكمة القضية إلى هيئة المفوضين على أن تجرى الانتخابات في موعدها.

ومن جانبه أعلن باسل السيسى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والمرشح لعضوية مجلس الإدارة تنازله عن الدعوى التي أقامها لوقف الانتخابات والطعن ببطلان اللائحة المنظمة لها، والتي قضت محكمة القضاء الإداري اليوم برفض الشق المستعجل بوقف الانتخابات وإحالة الموضوع إلى المفوضين.

وأكد باسل السيسي هدفه من إقامة الدعوى كان السعي لإصلاح اللائحة قبل الانتخابات وتعديلها وعرضها على الجمعية العمومية، وحيث أن هذا لم يحدث وأن الدعوى اتخذت مسارا آخر فقد تنازل عن الدعوى تماما وترك الامر لمجلس الادارة القادم أيا كان الفائزين في الانتخابات إحتراما لاختيار الجمعية العمومية ودعما لجميع الفائزين، معربا عن ثقته في قيام المجلس المقبل بالتحرك لإصلاح اللائحة التنفيذية للانتخابات تحقيقا للعدالة وتكافؤ الفرص بين كافة شركات السياحة.

وطالب السيسي كل اصحاب الشركات الذين أقاموا دعاوى مماثلة أن يحذو حذوه ويتنازلوا عن دعواهم تاركين الأمر لمجلس الإدارة القادم علي أن يتحد الجميع خلف المجلس سعيا لتعديل اللائحة وهذا هو الهدف من إقامة الدعاوي أساسا.

وكان باسل السيسي قد أقام دعوى قضائية مستعجلة تطالب بوقف انتخابات غرفة شركات السياحة وبطلان اللائحة التنفيذي المنظمة لتلك الإنتخابات والتي أكد أنها تحدث تفرقة بين الشركات بصورة غير قانونية من حيث التصنيف الذي تضمنته الدعوى للانتخابات.