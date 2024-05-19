يوم للتوعية والرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص المصري

شهدت المدرسة البريطانية بالقاهرة الجديدة لقاءاً متميزاُ للتوعية والرياضات الموحدة للأولمبياد الخاص المصري بمشاركة لاعبي الاولمبياد الخاص المصري وطلاب الاتحاد العام للمدارس المدارس البريطانية بمصر.

حضر اليوم من الأولمبياد الخاص المصري الدكتور باسم تهامي المدير الوطني ونائبه عمرو محي الدين الطحاوي وطارق النجار مدير المبادرات والدكتور طارق محسن مدير فرع القاهرة الكبرى ومحمد سرور مدير المدارس والشباب والدكتور مروان أشرف مدير الرياضات الموحدة ، وياسر علي مدير تطوير الشراكات بالمعهد الثقافي البريطاني ،ومن المدرسة البريطانية الدولية حضر كلا من الدكتور حامد عفيفي مدير عام مدارس أوديس العالمية والدكتور وسام عصام مدير القسم البريطاني بالمدارس البريطانية والمهندس نديم آسكندر مدير المدرسة، ومن المدرسة البريطانية الدولية بالإسماعيلية الدكتور محمد خليل رئيس مجلس الإدارة ونائبته الدكتورة دينا خليل وسالي سويلم مديرة المدرسة، ومي النمر رئيس مجلس إدارة مي النمر، ومروة المليجي مدير مدرسة برايتون بالإضافة إلي مشاركة عدد 35 لاعب ولاعبة من الاولمبياد الخاص المصري وعدد 70 طالب وطالبة من طلاب المدارس البريطانية بمصر .

أكد الأستاذ الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري علي أهمية مشاركة لاعبي الأولمبياد الخاص في تلك الاحداث الرياضية المدمجة والتي تساعدهم بشكل مباشر علي ادماجهم في المجتمع التعليمي من خلال الرياضة ، مشيراً أن مبادرة المدارس الابطال الموحدة كل يوم تثير بخطي متقدمة في المدارس المصرية من خلال استقبال واستيعاب واعتماد مدارس جديدة كل يوم في المدارس الأبطال .

وقد أشتمل اليوم علي لقاء للتوعية للتعريف طلاب المدارس والقائمين عليها أبرز الخدمات التي يقدمها الاولمبياد الخاص المصري وعرض سجل الانجازات لبعض نماذج اللاعبين ، كما شهدت الملاعب مشاركة طلاب المدارس مع لاعبي الأولمبياد الخاص المصري في مسابقات رياضات موحدة مدمجة في تنس الطاولة وكرة القدم وكرة السلة والسباحة والجمباز ، واختتم اليوم بتكريم كل المشاركين في اليوم .