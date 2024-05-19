أسقف إيبارشية شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس يترأس اجتماع الكهنة الدوري بالشروق

ترأس الأنبا نوفير أسقف إيبارشية شبين القناطر للأقباط الأرثوذكس ، الاجتماع الدوري لمجمع كهنة الإيبارشية، في بيت ماري لاند بالشروق التابع للإيبارشية.

وبدأ اللقاء بصلاة الشكر وبعض الترانيم الروحية، أعقبها مجموعات لورش العمل لمناقشة بعض الأمور الخاصة بالكهنوت والخدمة في قطاعات الإيبارشية المختلفة.

وألقى الأنبا نوفير كلمة روحية عن الاهتمام بخدمة القلب المتسع (خدمة اخوة الرب)، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

وفي نهاية الاجتماع جرى التقطت الصور التذكارية للآباء الكهنة مع نيافته، حيث هنأهم نيافته بمناسبة عيد القيامة المجيد والخمسين المقدسة.