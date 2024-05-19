"الزراعة": فحص ٩٠٠ الف طن بطاطس من بداية الموسم تمهيدا لتصديرها

كشفت الدكتورة نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس، عن ان اجمالي ما تم فحصه من بطاطس المائدة المعدة للتصدير لمختلف الدول بلغت كميتها خلال الفترة من منتصف نوفمبر الماضي وحتى منتصف شهر مايو الجاري، حوالي ٩١٥ الف و ٤٩٤ طن، بإجمالي عدد عينات ٣٦٩٩٥ عينة، من بينها ٤٠٨ الف و ٧٧ طن تمثل ١٦٤٤٩ عينة، تم فحصها خلال الفترة من منتصف مارس وحتى منتصف مايو الجاري.

يأتي ذلك وفقا لتقرير رسمي، تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استعرضت خلاله انجازات المشروع، خلال الفترة من منتصف مارس، وحتى منتصف شهر مايو الجاري.

واضافت انه بالنسبة لعينات الفحص الظاهري للبطاطس (عمر75 يوم من الزراعة ) لموسم2023/2024، بلغ اجمالي العينات التي تم فحصها خلال نفس الفترة، حوالي ٥٨٢ عينة للعروة الشتوية، و ٢٨٢٢ عينة للعروة الصيفية، ليصبح الإجمالي العام خلال هذا الموسم ٧٧٢٩ عينة للعروة الشتوية، فضلا عن ٣٥٩٨ عينة للعروة الصيفية.

وحول اجمالي المساحة المزروعة داخل المناطق الخالية لموسم ٢٠٢٣- ٢٠٢٤، اوضحت مدير المشروع انها بلغت حوالي ٧٧ الف فدان للعروة الشتوية، و ٣٦ الف فدان للعروة الصيفية ومازال تحقيق المساحات مستمرا.

وفيما يتعلق باعمال وحدة الرصد والمتابعة، أشارت بلابل الى، انه يتم مراجعة بيانات الاستمارات المرسلة من التابلت إلى منصة إعداد واستقبال البيانات، فضلا عن إصدار تقارير ومؤشرات أداء لأعمال مهندسي المناطق الخالية، كما تم تحميل 35 صورة فضائية بما يعادل350 الف كم مربع لمتابعة زراعات العروة الشتوية و زراعات العروة الصيفية ليصبح اجمالي الصور خلال الموسم 898 صورة فضائية بإجمالي مساحة ( 2,115,000كم مربع ).

واضافت بلابل انه يتم أيضا ادخال بيانات زراعات العروة الصيفية لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (509 جهاز) بمساحة 36 الف فدان، فضلا عن ادخال بيانات السحب الحقلي لموسم 2023/2024 في قاعدة البيانات الجغرافية للمناطق الخالية بما يعادل (7729 عينة) للعروة الشتوية و (3598 عينة) للعروة الصيفية، لافتة الى انه يتم استخدام تقنية الاستشعار عن بعد لمتابعة زراعات العروة الشتوية والصيفية لموسم 2023/2024 عن طريق عمل تحليلات: ملوحة التربة لجميع البيفوتات التى تم زراعتها خلال هذا الموسم، الكلوروفيل والمحتوى المائي للمجموع الخضري لمعرفة صحة النبات وتأثير ذلك على انتاجية المحصول، كذلك متابعة الحصاد اليومى لزراعات العروة الشتوية والصيفية من خلال الصور الفضائية اليومية.

واوضحت ان هناك تنسيق بين المشروع والجامعات المصرية والمراكز البحثية المختلفة فى تبادل العلم والمعرفة من خلال زيارات الطلاب وشباب الباحثين للإطلاع على أنشطة معامل المشروع المختلفة والطرق المتبعة لفحص محصول البطاطس، حيث تم خلال هذا الشهر تدريب 100 طالب وطالبة من وقاية وامراض النبات كلية الزراعة - جامعة عين شمس، وذلك في اطار الدور المجتمعى للمشروع نحو طلاب الجامعات المصرية لتأهيلهم الى سوق العمل بشكل متميز فى سوق العمل المصرى.

واشارت بلابل الى استمرار المشروع في التوسع في المشاركة ضمن جهود الدولة لمحاربة الغلاء ومبادرة وزارة الزراعة، بفتح المنفذ التابع للمشروع واستمرار ضخ المزيد من الكميات للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، فضلا المشاركة في معارض مبادرة خير مزارعنا لأهالينا.