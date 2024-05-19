الدورى الإنجليزى.. هالاند وفودين يقودن مانشستر سيتى لمواجهة وست هام بالجولة الأخيرة

أعلن الإسبانى بيب جوارديولا المدير الفنى لفريق مانشستر سيتى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره وست هام يونايتد، وذلك بعد قليل على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



وجاء تشكيل فريق مانشستر سيتى كالتالى:



حراسة المرمى: أورتيجا.

خط الدفاع: جفارديول- مانويل أكانجي- روبن دياز- كايل ووكر.

خط الوسط: رودري- كيفين دي بروين - برناردو سيلفا.

خط الهجوم: دوكو - إرلينج هالاند - فيل فودين.



ويتنافس فريق مانشستر سيتى مع نظيره ارسنال على لقب البريميرليج، بعد خروج ليفربول من المنافسة بسبب النتائج المتذبذبه التى حدثت فى الجولات الأخيرة مما أبعدته عن اللقب.

ويبقى دائمًا مانشستر سيتي، هو المرشح الأقوى بالظفر باللقب، في ظل هيمنته على البطولة خلال آخر 6 مواسم، بعدما تُوج به 5 مرات.

ويحتاج السيتى للفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل التويج بالبطولة دون النظر إلى نتيجة مواجهة ارسنال، اما فى حالة التعادل، يحتاج ارسنال للفوز بنتيجة كبيره من اجل فارق الاهداف.

يحتل فريق مانشستر سيتى صدارة الترتيب برصيد 88 نقطة، حصدها من 37 جولة، حقق الفوز خلالها فى 27 مباراة، وتعادل فى 7 وهزم فى 3 مباريات، أحرز 93 هدفا، كأقوى خط هجوم فى المسابقة، واهتزت شباكه بـ 33 هدفا.

